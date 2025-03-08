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Kızı Jan Asya'yı okuldan almaya giden Gupse Özay'ın gergin anları! “Durum çok ciddi” deyip uyardı

Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 yılında nikah masasına oturan Gupse Özay'ın bu evlilikten Jan Asya adını verdiği bir kızı oldu. Ünlü oyuncu, önceki gün kızı Jan Asya'yı okuldan alırken görüntülendi. Kameraları karşısında görünce öfkelenen Özay, "'Kızımı göstermeyin' demiştim size" diyerek sitem etti.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 16:13
Kızı Jan Asya’yı okuldan almaya giden Gupse Özay’ın gergin anları! Durum çok ciddi deyip uyardı

Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında nikah masasına oturdu.

Kızı Jan Asya’yı okuldan almaya giden Gupse Özay’ın gergin anları! Durum çok ciddi deyip uyardı

2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift büyük mutluluk yaşadı.

Kızı Jan Asya’yı okuldan almaya giden Gupse Özay’ın gergin anları! Durum çok ciddi deyip uyardı

Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Barış Arduç, geçen günlerde kural bozarak Jan Asya ile bir paylaşımda bulundu.

Kızı Jan Asya’yı okuldan almaya giden Gupse Özay’ın gergin anları! Durum çok ciddi deyip uyardı

Zaman zaman kızlarıyla objektiflere yansıyan ikiliden Gupse Özay ise önceki gün Jan Asya'yı okuldan alırken kameralara takıldı.

Kızı Jan Asya’yı okuldan almaya giden Gupse Özay’ın gergin anları! Durum çok ciddi deyip uyardı

Hürriyet'te yer alan habere göre; gergin halleriyle dikkat çeken Özay, "'Kızımı göstermeyin' demiştim size" diyerek muhabirlere sitem etti.

Kızı Jan Asya’yı okuldan almaya giden Gupse Özay’ın gergin anları! Durum çok ciddi deyip uyardı

Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar lütfen! 'Kızımı göstermeyin' demiştim size. Lütfen, okulun çıkışında çekmeyin. Bakın bu durum çok ciddi. Okulu öğrensinler istemiyorum" ifadelerini kullandı.