Kızı Jan Asya'yı okuldan almaya giden Gupse Özay'ın gergin anları! “Durum çok ciddi” deyip uyardı

Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında nikah masasına oturdu.
2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift büyük mutluluk yaşadı.
Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Barış Arduç, geçen günlerde kural bozarak Jan Asya ile bir paylaşımda bulundu.
Zaman zaman kızlarıyla objektiflere yansıyan ikiliden Gupse Özay ise önceki gün Jan Asya'yı okuldan alırken kameralara takıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; gergin halleriyle dikkat çeken Özay, "'Kızımı göstermeyin' demiştim size" diyerek muhabirlere sitem etti.