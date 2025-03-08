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Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

İlk albümlerini 2005 senesinde yayınlayan Hepsi, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasından kısa bir süre sonra dağılmıştı. Grup üyeleri dağıldıktan sonra birbirleri hakkında söyledikleriyle zaman zaman magazin sayfalarında yer aldı. Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan grup üyeleri, yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. Gülçin Ergül'ün katıldığı bir programdan gruptan ayrıldığı dönem hakkında konuşması üzerine tartışmanın fitili tekrar ateşlendi. Etiler'de görüntülenen Yasemin Yürük ise "Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 11:33
Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

2005 yılında 'Bir' adını verdikleri ilk albümüyle bir anda yıldızları parlayan Hepsi Grubu üyeleri, Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül, 'Yalan' adlı şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Hem dansları hem de şarkılarıyla döneme damga vuran gruptan ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu. Ergül'ün ayrılmasından kısa bir süre sonra ise grup dağılmıştı. Grup üyeleri dağıldıktan sonra birbirleri hakkında söyledikleriyle zaman zaman magazin sayfalarında yer almıştı.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Grup üyeleri, yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. Gülçin Ergül'ün katıldığı bir programdan gruptan ayrıldığı dönem hakkında konuşması üzerine tartışmanın fitili tekrar ateşlendi.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Ergül, konuk olduğu programda şunları söyledi:

"Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir"

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Ünlü şarkıcı açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde"

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

CEMRE KEMER'DEN SİTEM

Ergül'ün sosyal medyada gündem olan açıklamalarının ardından eski grup arkadaşı Cemre Kemer de konuyla ilgili sitemde bulundu. Kemer, "Yine bir sabah kalkıyorum DM kutusu linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanıdığım, tanımadığım ama yıllardır konuşmadığım, konuşmasan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır sarmal gibi" ifadelerini kullandı.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

"BİZ KONUŞURSAK ÇOK SIKINTI YAŞANIR"

Yasemin Yürük de Ergül'ün açıklamalarının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Etiler'de objektife takılan Yürük'e, Gülçin Ergül'ün "Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim" açıklaması soruldu.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Yürük, şöyle karşılık verdi:

"Bu 15-16 sene öncenin konusu. Bu konuları tekrar açıp tekrar tekrar hatırlamak bana çok sağlıklı gelmiyor. Bence artık konuyu komple kapatmanın vakti geldi. Yıllardır kendisi bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine dürüst olmadığını fark etmeli.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Biz hiçbir şey yapmadık, grubu kendisi 'Ben âşık oldum, ayrılıyorum' diyerek dağıttı. En büyük hakkı bu zaten. Ama üslup en önemli faktör.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır.

Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Gerçekler ortaya çıksın diye belgesel yapılmasını istiyorduk biz zaten. Kendisi reddetti belgesel teklifini. Hepsi mepsi kalmadı artık yani. Uzatmanın mantığı yok artık"