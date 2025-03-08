Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert çıkış: Biz konuşursak çok sıkıntı yaşanır

Ünlü şarkıcı açıklamasının devamında şunları söyledi: "Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde"

CEMRE KEMER'DEN SİTEM Ergül'ün sosyal medyada gündem olan açıklamalarının ardından eski grup arkadaşı Cemre Kemer de konuyla ilgili sitemde bulundu. Kemer, "Yine bir sabah kalkıyorum DM kutusu linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanıdığım, tanımadığım ama yıllardır konuşmadığım, konuşmasan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır sarmal gibi" ifadelerini kullandı.

"BİZ KONUŞURSAK ÇOK SIKINTI YAŞANIR" Yasemin Yürük de Ergül'ün açıklamalarının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Etiler'de objektife takılan Yürük'e, Gülçin Ergül'ün "Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim" açıklaması soruldu.

Yürük, şöyle karşılık verdi: "Bu 15-16 sene öncenin konusu. Bu konuları tekrar açıp tekrar tekrar hatırlamak bana çok sağlıklı gelmiyor. Bence artık konuyu komple kapatmanın vakti geldi. Yıllardır kendisi bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine dürüst olmadığını fark etmeli.