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Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! 2018 yılında dünyaevine giren Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze arasında sular durulmuyor. Kavga haberleriyle zaman zaman magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü çiftin son kavgası bir AVM'nin otoparkında yaşandı. Tartışmaya başlayan ikiliden Kıvılcım Ural sinirlenerek elindeki alışveriş torbalarını yere fırlattı ve tekrar AVM'ye döndü.

14.03.2021 11:06 - Son Güncelleme: 14.03.2021 11:06
Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

OTOPARKTA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Son olarak Bodrum tatilindeki kavgalarıyla gündeme gelen Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural arasında sular durulmuyor. 2018 yılında dünyaevine giren Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, bu kez de Zorlu AVM'nin otoparkında tartıştı.

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Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

Hürriyet'in haberine göre; sinirlenen Kıvılcım Ural elindeki alışveriş torbalarını yere fırlatıp yeniden AVM'ye döndü. Kaan Tangöze ise aracına binerek oradan ayrıldı.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural ve çocuklarıyla birlikte Emirgan'daki bir kafenin önünde verdikleri yemek molası sırasında objektiflere takılmıştı.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

"HEP EVDEYİZ"
Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu ve kızları İlayda ile otomobilde görüntülenen Kıvılcım Ural, "Pandemi nedeniyle hep evdeyiz, her şey yolunda. Bazen müzik yapıyoruz. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Yakında Kaan'ın albümü çıkıyor" demişti.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

İddiaya göre yazın başında Kıvılcım Ural'ın Bodrum tatili de tatsız bitti. Koronavirüs nedeniyle tüm sağlık tedbirlerini alan Ural, eşinin maske takmadan yürüyüşe çıkmasına sinirlenerek İstanbul'a döndü.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

EŞİNE KIZDI, İSTANBUL'A DÖNDÜ
Kaan Tangöze'nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine 'Kızımı ve beni riske atmaya hakkın yok' diyerek sitem etti. Tangöze'nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul'a döndü.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

2016 YILINDA BOŞANDILAR
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Seçkin Piriler ile 2010 yılında ile dünyaevine girmişti. Hakan ve Volkan adından iki erkek çocuğu olan eski manken, eşinin kendisini Kıvılcım Ural ile aldatmasının ardından 2016 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.