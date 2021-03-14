Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...
Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! 2018 yılında dünyaevine giren Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze arasında sular durulmuyor. Kavga haberleriyle zaman zaman magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü çiftin son kavgası bir AVM'nin otoparkında yaşandı. Tartışmaya başlayan ikiliden Kıvılcım Ural sinirlenerek elindeki alışveriş torbalarını yere fırlattı ve tekrar AVM'ye döndü.
14.03.2021 11:06
- Son Güncelleme: 14.03.2021 11:06