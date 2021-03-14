Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze birbirine girdi! Otoparkta sinir krizi geçiren Kıvılcım Ural...

"HEP EVDEYİZ"

Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu ve kızları İlayda ile otomobilde görüntülenen Kıvılcım Ural, "Pandemi nedeniyle hep evdeyiz, her şey yolunda. Bazen müzik yapıyoruz. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Yakında Kaan'ın albümü çıkıyor" demişti.