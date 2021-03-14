Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti! 3Y olayı ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor son bölüm izleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başardı. Her Cumartesi akşamı olduğu gibi dokunulmazlık oyunu vardı ve hem Ünlülüler hem de Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Sonrasında eleme adayını belirlemek için Acun Ilıcalı ada konseyini topladı. Peki Survivor ilk eleme adayı kim oldu? En çok dikkat çeken olay ise Acun Ilıcalı'nın sorduğu soruya gelen cevaptı ve içerisi bir anda buz kesti. Peki 3Y olayı ne? İşte Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar için bilgiler…