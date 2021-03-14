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Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti! 3Y olayı ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Dün akşam fenomen yarışma Survivor 2021'de heyecan dolu anlar vardı, Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan sonra toplanan ada konseyinde neler konuşuldu, 3Y olayı ne? Yapılan açıklama hem yarışmacıları hem Acun Ilıcalı'yı hem de izleyicileri şoke etti. Gergin anların yaşandığı ada konseyin de bir de elenmesi yönünde isim çıktı. Haftanın ilk eleme adayı için yarışmacılar oylarını verdi, peki Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

14.03.2021 11:44 - Son Güncelleme: 14.03.2021 11:44
Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti! 3Y olayı ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Dün akşam fenomen yarışma Survivor 2021'de heyecan dolu anlar vardı, Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan sonra toplanan ada konseyinde neler konuşuldu, 3Y olayı ne? Yapılan açıklama hem yarışmacıları hem Acun Ilıcalı'yı hem de izleyicileri şoke etti. Gergin anların yaşandığı ada konseyin de bir de elenmesi yönünde isim çıktı. Haftanın ilk eleme adayı için yarışmacılar oylarını verdi, peki Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

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Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti! 3Y olayı ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor son bölüm izleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başardı. Her Cumartesi akşamı olduğu gibi dokunulmazlık oyunu vardı ve hem Ünlülüler hem de Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Sonrasında eleme adayını belirlemek için Acun Ilıcalı ada konseyini topladı. Peki Survivor ilk eleme adayı kim oldu? En çok dikkat çeken olay ise Acun Ilıcalı'nın sorduğu soruya gelen cevaptı ve içerisi bir anda buz kesti. Peki 3Y olayı ne? İşte Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar için bilgiler…

Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti! 3Y olayı ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede, Ünlüler takımı, Gönüllüler takımından daha iyi bir performans ortaya koyarak 10-9 skorla maçı kazanan taraf oldu.

Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti! 3Y olayı ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

13 MART SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı konsey gecesinde bir isim verdi.Oyların verilmesinin ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Aleyna Çalışkan olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Aleyna oldu. İkinci ve üçüncü eleme adayları yarın oynanacak oyunla belirlenecek. Adadan elenen isim ve son 2 eleme adayı ise salı günü SMS birincilerinin belli olmasıyla sonuçlanacak.

Acun Ilıcalı sordu konsey buz kesti! 3Y olayı ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

3Y OLAYI NEDİR?

Acun Ilıcalı'nın Aleyna Çalışkan'a 3Y'nin sırrını sormasıyla takım arkadaşları ve Ünlüler şoke oldu. Aleyna Çalışkan ilk başta 3Y'nin ne anlama geldiğini açıklamadı. 3Y'nin ne anlama geldiğini bilen Aleyna ve Ayşe ise haberlerinin olduklarını söyledi.