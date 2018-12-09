Kıvılcım Ural mahkemeye başvurdu: Hamileyken daha hassas olduğum için hakaretlerden rahatsız oluyorum!
Kıvılcım Ural, geçtiğimiz Kasım ayında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile dünyaevine girdi. Doğumuna kısa bir süre kalan ve yürümekte zorlanan Ural, geçen gün mahkemeye başvurmak için annesiyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. 7 aylık hamile olduğunu ifade eden Kıvılcım Ural, gelen tepkilerden dolayı çok üzüldüğünü ve hamileliğinden dolayı bu olaylardan etkilendiğini söyledi.
9 Aralık 2018 Pazar, 10:26:26 Güncelleme: 10:36:40
DİĞER GALERİLER