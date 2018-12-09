Kıvılcım Ural mahkemeye başvurdu: Hamileyken daha hassas olduğum için hakaretlerden rahatsız oluyorum!

Kıvılcım Ural, geçtiğimiz Kasım ayında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile dünyaevine girdi. Doğumuna kısa bir süre kalan ve yürümekte zorlanan Ural, geçen gün mahkemeye başvurmak için annesiyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. 7 aylık hamile olduğunu ifade eden Kıvılcım Ural, gelen tepkilerden dolayı çok üzüldüğünü ve hamileliğinden dolayı bu olaylardan etkilendiğini söyledi.

9 Aralık 2018 Pazar, 10:26:26 Güncelleme: 10:36:40
Kıvılcım Ural mahkemeye başvurdu: Hamileyken daha hassas olduğum için hakaretlerden rahatsız oluyorum!

KIVILCIM URAL MAHKEMEDE!

Kıvılcım Ural 7 aylık hamile. Sosyal medya üzerinden 'yuva yıkan kadın' yakıştırmasıyla hakaretler aldığını söyleyerek savcılığa gitti.

Kıvılcım Ural mahkemeye başvurdu: Hamileyken daha hassas olduğum için hakaretlerden rahatsız oluyorum!

2 ay sonra doğum yapacağını ifade eden Kıvılcım Ural, hamilelik nedeniyle hassas bir dönemde olduğunu ve çok üzüldüğünü dile getir

Kıvılcım Ural mahkemeye başvurdu: Hamileyken daha hassas olduğum için hakaretlerden rahatsız oluyorum!

HAKARETLER NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Kıvılcım Ural, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Karnı burnunda haliyle adliyede yürümekte zorlanan Ural, sosyal medyada kendisine yapılan hakaretler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kıvılcım Ural mahkemeye başvurdu: Hamileyken daha hassas olduğum için hakaretlerden rahatsız oluyorum!

Kasım ayında Kaan Tangöze ile evlenen ve ünlü şarkıcının Seçkin Piriler ile evliliğinin bitme sebebi olarak gösterilen Ural, savcıya ifade verdi.

Kıvılcım Ural mahkemeye başvurdu: Hamileyken daha hassas olduğum için hakaretlerden rahatsız oluyorum!

Ural, "Hamilelik döneminde daha kırılgan ve hassasım. Sosyal medyada yapılan hakaret ve tehditlerden rahatsız oluyorum" dedi.

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