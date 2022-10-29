Hadise'yi çabuk unuttu! Mehmet Dinçerler esmer sevgilisiyle el ele! Eski eş Mehmet Dinçerler'in hızına yetişilmiyor
30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in adı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla anılsa da ikilinin yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmış, hemen ardından Dinçerler ünlü bir şarkıcıyla sarmak dolaş yakalanmıştı. İkilinin basına yansıya görüntülerinin ardından Dinçerler yine esmer bir güzelle, el ele görüntülendi.
29.10.2022 09:07 - Son Güncelleme: 29.10.2022 09:07
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede bitmişti. İkili, duruşmaya katılmamış, avukatları temsil etmişti.
Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımış, Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söylemişti.
Yaklaşık bir ay önce şarkıcı Hadise'den olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, şimdi ise önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi.