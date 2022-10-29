Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Zafer Ergin’in memleketi...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zafer Ergin, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. İnternet kullanıcıları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ergin hakkında en çok ise "Zafer Ergin aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zafer Ergin'in memleketi...
29.10.2022 00:13 - Son Güncelleme: 29.10.2022 00:13
Arka Sokak dizisinde Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.
Ergin hakkında en çok ise "Zafer Ergin aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.