Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Oğullarını henüz kucaklarına almışlardı...

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebekleri Hamza Arda tatil yapıyor. Satın aldıkları teknede tatillerini geçiren Turan ailesinden bir bebek haberi daha gelebilir. Aslıhan Doğan Turan hamile mi? İşte detaylar.