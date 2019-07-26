Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Oğullarını henüz kucaklarına almışlardı...
Ünlü futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan ilk çocuklarını Ekim 2018'de kucaklarına almışlardı. Şimdiden sosyal medyada fenomen olan Arda Turan'ın oğlu Arda Hamza'ya kardeş mi geliyor? İşte Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek ve hamilelik açıklaması.
26.07.2019 15:12
- Son Güncelleme: 26.07.2019 15:34
Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebekleri Hamza Arda tatil yapıyor. Satın aldıkları teknede tatillerini geçiren Turan ailesinden bir bebek haberi daha gelebilir. Aslıhan Doğan Turan hamile mi? İşte detaylar.
Başakşehirsporlu Arda Turan geçtiğimiz sene yaz aylarında Grey Stone adında 2 milyon 950 bin lira ödeyerek lüks bir tekne almıştı.
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Ekim 2018'de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda teknedeki tatillerine devam ediyor.
Sabah'a konuşan Aslıhan Doğan Turan ikinci çocuk sinyallerini verdi. 'Bir çocuk yeter mi?' sorusunu Aslıhan Doğan Turan böyle yanıt verdi:
"Dört çocuk istiyorum. Yaz sonunda ikinci çocuk haberini veririm "