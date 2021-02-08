Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in korku dolu anları! ‘Kocan ölecek hiç ümidin kalmasın'
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer korku dolu anlar yaşadı. Daha önce oyuncu Hazar Ergüçlü'nün de adı geçtiği olayda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tedbir kararı çıkardıkları Sinan Altıntaş hakkında bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu. Tatlıtuğ ve Dizer, Altıntaş'ın tedbir kararına aykırı davranarak ölüm tehditlerini sürdürdüğünü öne sürdü. Daha önce, "Bırakın dalga geçmeyi, öleceksiniz. Kendinizi ölüme sürüklüyorsunuz. Hazar Ergüçlü ile aramı yaparsanız ölümden kurtulursunuz" diye mesajlar atan Sinan Altıntaş bu kez de Başak Dizer'e, 'Kocan ölecek hiç ümidin kalmasın' mesajı attı.
'KOCAN ÖLECEK HİÇ ÜMİDİN KALMASIN'
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in korku dolu anları! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları Sinan Altıntaş hakkında bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu. Sinan Altıntaş, Başak Dizer'in Harbiye'de işlettiği restoranı bastığı iddiasıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ ile Dizer, Sinan Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma talep etti.
ÜST MAHKEME DE ONAYLADI
Sinan Altıntaş hakkında açılan ceza davası devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden mahkemeye başvurdu. Altıntaş'ın tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden Tatlıtuğ çiftinin avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Tedbir kararını hiçe sayan Sinan Altıntaş, Başak Dizer'e 'Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın' şeklinde mesajlar atmıştır. Davalının 'zorlama hapsi' ile cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Ancak mahkeme, mesajların Sinan Altıntaş tarafından gönderildiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle Tatlıtuğ çiftinin 'zorlama hapsi' talebini reddetti. Tatlıtuğ çifti, mahkemenin aleyhlerine verdiği karara itiraz etti. Ancak bir üst mahkeme de verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Tatlıtuğ çiftinin itirazını reddetti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş'ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı.