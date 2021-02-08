Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in korku dolu anları! ‘Kocan ölecek hiç ümidin kalmasın'

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer korku dolu anlar yaşadı. Daha önce oyuncu Hazar Ergüçlü'nün de adı geçtiği olayda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tedbir kararı çıkardıkları Sinan Altıntaş hakkında bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu. Tatlıtuğ ve Dizer, Altıntaş'ın tedbir kararına aykırı davranarak ölüm tehditlerini sürdürdüğünü öne sürdü. Daha önce, "Bırakın dalga geçmeyi, öleceksiniz. Kendinizi ölüme sürüklüyorsunuz. Hazar Ergüçlü ile aramı yaparsanız ölümden kurtulursunuz" diye mesajlar atan Sinan Altıntaş bu kez de Başak Dizer'e, 'Kocan ölecek hiç ümidin kalmasın' mesajı attı.

08.02.2021 09:31 - Son Güncelleme: 08.02.2021 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





