Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesini görenler 'Ablası olmasın?' diyor inanamıyor! İşte Alina Boz'un annesi Olga...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesini görenler 'Ablası olmasın?' diyor inanamıyor! Burak Deniz'le başrol paylaşan ve fotoğraf sanatçısı bir genç kadını canlandıran Alina Boz, güzelliği ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakıyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu hakkında her şey merak ediliyor. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Boz, yedi yaşında İstanbul'a geldi. Yaşından nereli olduğuna hatta anne ve babasına kadar hakkında her şey merak edilen güzel oyuncu Alina Boz'un annesi Olga'yı görenler, ablası sanıyor...

08.02.2021 09:09 - Son Güncelleme: 08.02.2021 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





