Fahriye Evcen beyazlar içinde duyurdu: Yeni başlangıca hazır mıyız? Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Güzel oyuncu, bu yeni fotoğrafını Instagram'a 'Yeni bir başlangıca hazır mıyız? Benim için çok özel olan bu firma 6. Yılımızda da yeniliklerle çünkü biz buna değeriz demeyi çok seviyorum! ' notuyla düştü.

Fahriye Evcen'in bu paylaşımı sonrası en çok merak edilen isi yaşı oldu. Fit ve sağlıklı görünen Fahriye Evcen hem kıskandırdı hem de özendirdi. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin yaşları.