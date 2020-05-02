Fahriye Evcen beyazlar içinde duyurdu: Yeni başlangıca hazır mıyız? Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile evlendikten sonra ekranlardan elini eteğini çeken ve Karan adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fahriye Evcen'in şimdilerde varı yoğu oğlu. Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Fahriye Evcen, beyazlar içindeki yeni paylaşımıyla yine yeri yerinden oynattı. 'Yeni bir başlangıca hazır mıyız?' diye Fahriye Evcen'in fotoğrafına binlerce beğeni yağdı. Fahriye Evcen'in bu paylaşımının ardından en çok merak edilen ne mi oldu dersiniz? Tabi ki yaşı...
02.05.2020 15:52
- Son Güncelleme: 02.05.2020 15:52
Güzel oyuncu, bu yeni fotoğrafını Instagram'a 'Yeni bir başlangıca hazır mıyız? Benim için çok özel olan bu firma 6. Yılımızda da yeniliklerle çünkü biz buna değeriz demeyi çok seviyorum! ' notuyla düştü.
Fahriye Evcen'in bu paylaşımı sonrası en çok merak edilen isi yaşı oldu. Fit ve sağlıklı görünen Fahriye Evcen hem kıskandırdı hem de özendirdi. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin yaşları.
DİĞER GALERİLER