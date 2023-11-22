Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Kurt Efe paylaşımı! Başak yine aynı şeyi yaptı oğlu Kurt Efe sosyal medyada ilgi odağı oldu

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğullarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Başak Dizer önceki gün oğlu Kurt Efe'yi paylaştı. Dizer yine gelenek bozmadı.
2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.
Birbirlerine olan aşkını sık sık dile getiren çiftte Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:
"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."