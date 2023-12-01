Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den bir Kurt Efe paylaşımı daha! Bu kez biraz da olsa gösterdi "Ve kalbim..."

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğullarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Başak Dizer önceki gün, Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın doğum günü organizasyonuna katıldı. Oğlu Kurt Efe'yi de paylaşan Dizer, bu kez biraz da olsa oğlunun yüzünü göstermeyi ihmal etmedi.