Ah Hande ah! Suudi Arabistan tarzıyla olay olan Hande Erçel sosyal medyada fena yakalandı "Zaten güzelsin ne gerek var"

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yaptığı "Great Gatsby" temalı doğum günü partisiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta partinin Kris Jenner'ın yaptığı doğum gününün birebir kopyası olduğu iddiası olay yaratmıştı. Erçel bu kez Suudi Arabistan'da katıldığı bir davetten yaptığı paylaşımlarla gündemde. Peki neden? İşte haberin detayları...