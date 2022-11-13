Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı ortalık yıkıldı! Görenler yorum yağmuruna tuttu: "Suda doğum fotoğrafı sandım"
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı ortalık yıkıldı! Fotoğrafları görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandıkları ortaya çıkan Tatlıtuğ ailesinden tatilin son gününe özel kareler geldi. 2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Oğullarını sır gibi saklayan çiftten gelen denizdeki keyifli anların karesi kısa sürede gündem olurken o fotoğrafı görenler şaştı kaldı, "Suda doğum sandım o nasıl fotoğraf" yorumları peş peşe geldi.
13.11.2022 13:11 - Son Güncelleme: 13.11.2022 13:11
"SUDA DOĞUM FOTOĞRAFI SANDIM"
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı ortalık yıkıldı! Görenler yorum yağmuruna tuttu.
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Instagram'dan "Kapanış, son, bitti, finito, bye" notuyla bu kareleri paylaştı.
Ardından oğlu Kurt Efe ile bu karesini takipçilerinin beğenisine sunan Başak Dizer'e yorum ve beğeni yağdı.