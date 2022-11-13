Galatasaray’a 7-0 yenilmişti... Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den olay sözler: "Pislikler sizi o sahaya gömeriz"
Galatasaray'a 7-0 yenilmişti Başakşehir... Kaptan Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den olay sözler geldi. Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Başakşehir'in sahasında Galatasaray'a 7-0 yenilmesinin ardından Turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir sarı kırmızıların taraftarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.
"PİSLİKLER SİZİ O SAHAYA GÖMERİZ"
Galatasaray'a 7-0 yenilmişti... Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den olay sözler geldi.
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'in evinde Galatasaray'a 7-0'lık tarihi bir farkla mağlup olmasının ardından Turuncu-lacivertlilerin takım kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir tepki çeken ifadeler kullandı.
"BİZ SİZİ O SAHAYA GÖMERİZ"
"Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7'yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola."