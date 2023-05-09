Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer itiraf etti Pınar Eliçe'den olay yorum gecikmedi: "Millet hayal etmeye devam etsin Başak da onunla uyumaya..."
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer itiraf etti Pınar Eliçe'den olay yorum gecikmedi. Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını kaynatmıştı... Son dönemde rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Başak Dizer'in sözlerinin ardından her fırsatta Tatlıtuğ hakkında konuşan Bircan Bali, Pınar Eliçe ve Ebru Şancı Öztürk yine konuyu Tatlıtuğ çiftine getirdi. Pınar Eliçe ise "Millet hayal etmeye devam etsin Başak Dizer de onunla uyumaya devam etsin" sözleriyle dikkat çekti.
"MİLLET HAYAL ETMEYE DEVAM ETSİN BAŞAK DA ONUNLA UYUMAYA..."
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer itiraf etti Pınar Eliçe'den olay yorum gecikmedi.
"ÇOK BEĞENİLEN BİR EŞE SAHİP OLMAK..."
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu, ilk kez itiraf etti.
2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe adında bir erkek evlat sahibi oldu.
Magazin basınında sık sık yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile uyumuyla dedikodu kazanını kaynatmıştı.
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesi yüzünden evliliğinde kriz çıktığı ve Başak Dizer'in "Bir daha olursa boşarım" dedi iddiası günlece magazin gündeminde yer alırken Dizer'in aynı zamanda setten çıkmadığı da ileri sürülmüştü.