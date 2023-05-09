Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer itiraf etti Pınar Eliçe'den olay yorum gecikmedi: "Millet hayal etmeye devam etsin Başak da onunla uyumaya..."

Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesi yüzünden evliliğinde kriz çıktığı ve Başak Dizer'in "Bir daha olursa boşarım" dedi iddiası günlece magazin gündeminde yer alırken Dizer'in aynı zamanda setten çıkmadığı da ileri sürülmüştü.