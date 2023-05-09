28'lik güzel Gülsim Ali'ye kahkaha attıran diyet sorusu! "Çok şikayetçiyim" diyerek sırrını paylaştı! Her gece bir kavanoz...
Ekranların sevilen yüzü Gülsim Ali fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oynadığı dizi ve filmlerle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu formunu korumasıyla hayranlarının dikkatini çekiyor. Sosyal medyada hayranlarından gelen soruları cevaplayan Gülsim Ali diyet ve kiloyla ilgili gelen bir soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Bir hayranının 'Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu?' sorusuna gülerek yanıt verdi ve "Bu durumdan çok şikayetçiyim" diyerek sırrını ilk kez paylaştı.
09.05.2023 10:06 - Son Güncelleme: 09.05.2023 10:06
28'lik güzel Gülsim Ali'ye kahkaha attıran diyet sorusu! "Çok şikayetçiyim" diyerek sırrını paylaştı. Gönül Dağı başta olmak üzere pek çok dizi ve film projesinde yer alan güzel oyuncu Gülsim Ali fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Gülsim Ali, bir hayranının 'Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu?' sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.
Gülsim Ali, hayranından gelen "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: