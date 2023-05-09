28'lik güzel Gülsim Ali'ye kahkaha attıran diyet sorusu! "Çok şikayetçiyim" diyerek sırrını paylaştı! Her gece bir kavanoz...

28'lik güzel Gülsim Ali'ye kahkaha attıran diyet sorusu! "Çok şikayetçiyim" diyerek sırrını paylaştı. Gönül Dağı başta olmak üzere pek çok dizi ve film projesinde yer alan güzel oyuncu Gülsim Ali fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Gülsim Ali, bir hayranının 'Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu?' sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.