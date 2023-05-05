Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer aşkını haykırdı ortalık yıkıldı: 'Savaşa giderim' Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını kaynatmıştı
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer aşkını haykırdı ortalık yıkıldı. Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını kaynatmıştı... Son dönemde rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı. Ünlü stilist daha sonra da "Eşini nasıl seçmelisin?" başlıklı bir video paylaştı ve Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" dedi. İşte gündeme bomba gibi düşen o paylaşım...
"SAVAŞA GİDERİM"
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer aşkını haykırdı ortalık yıkıldı. Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını kaynatmıştı...
2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe adında bir erkek evlat sahibi oldu.
Magazin basınında sık sık yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile uyumuyla dedikodu kazanını kaynatmıştı.
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesi yüzünden evliliğinde kriz çıktığı ve Başak Dizer'in "Bir daha olursa boşarım" dedi iddiası günlece magazin gündeminde yer alırken Dizer'in aynı zamanda setten çıkmadığı da ileri sürülmüştü.
Ardından gerçek ortaya çıkmış aslında Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın dizideki stil danışmanı olduğu öğrenilmişti.