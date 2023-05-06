Hollywood yıldızının yaşlanma karşıtı iksirine bakın! 56 yaşında 20'lik çıtır! ''Biraz iğrenç'' deyip sırrını paylaştı! İneklerle...
Meksikalı-Amerikalı ünlü oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, 1989 yapımı pembe dizi Teresa'daki başrol performansıyla oyunculuk kariyerine adım attı. Genç yaşta başarılı bir çıkış yakalayan Hayek, kısa sürede tanınırlık kazandı ve film sektöründe kendine sağlam bir yer edindi. Tüm ışıkların ve yaşının getirdiği zorluklara rağmen Salma Hayek, genç ve güzel bir görünümü korumayı başarmıştır. Ünlü isim, güzellik sırrını merak edenlerle paylaştı. İşte Salma Hayek'in genç kalmak için uyguladığı güzellik formülü.
06.05.2023 12:41 - Son Güncelleme: 06.05.2023 12:41
56 yaşındaki Hollywood yıldızı Salma Hayek güzellik hilesini açıkladı. Yaşından genç görünmesinin sırrını merak edenler duyunca çok şaşıracak. Gençlere meydan okuyan fiziği ve cildiyle dikkat çeken ünlü isim meğer o formülü kullanıyormuş! ''Biraz iğrenç gelebilir'' diyen Hayek yaşlanma karşıtı bakımını hakkında tüm detayları hayranlarına tek tek anlattı. İnek kemiğiyle...
Yıllara rağmen genç görünen 56 yaşındaki Hollywood yıldızı Salma Hayek, kusursuz fiziğiyle gençlere meydan okuyor.
Salma Hayek, 2015 yılında bir dergiye verdiği röportajda cildinin dolgun görünmesini sağlama konusunda iksirini paylaştı.