46’lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci’nin dönüşü muhteşem oldu! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla o dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hilal Cebeci son haliyle görenleri şaşırttı. Bir dönemin ünlü şarkıcısı Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu durumun ardından gündemden uzak kalan ünlü şarkıcı büyük bir değişim geçirdi. Saçlarını sarıya boyatan Cebeci yaptırdığı estetiklerle de resmen gençleşti. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...