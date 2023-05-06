46'lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...
Uzun bir süredir kamuoyunun gündeminden uzak olan ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, son halini görenleri şaşırtmaktadır. Kariyerine dair sessizliğiyle dikkat çeken Cebeci, son görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirmiştir. Geçtiğimiz yıllarda çalkantılı bir dönem geçiren ve medyanın sıkça gündemine gelen Hilal Cebeci, uzun bir süredir ortalarda görünmemesiyle merak konusu haline gelmişti. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan fotoğrafları, dikkatleri üzerine çekmiştir. Şarkıcının fiziksel görünümünde meydana gelen değişiklik, hayranları arasında şaşkınlık yaratmıştır.
06.05.2023 12:08 - Son Güncelleme: 06.05.2023 12:08
1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla o dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hilal Cebeci son haliyle görenleri şaşırttı. Bir dönemin ünlü şarkıcısı Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu durumun ardından gündemden uzak kalan ünlü şarkıcı büyük bir değişim geçirdi. Saçlarını sarıya boyatan Cebeci yaptırdığı estetiklerle de resmen gençleşti. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...
MEME KANSERİNE YAKALANDI
46 yaşındaki Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.