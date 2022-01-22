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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. İddiaları doğrulayan Dizer, "Çok heyecanlı ve mutluyuz" demişti. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Başak Dizer'in karnı burnunda o pozları...

22.01.2022 18:48 - Son Güncelleme: 22.01.2022 18:48
Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı

Hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulayan Dizer, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı

Bebekle ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ ise "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" demişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı

BEBEK GÖRÜNDÜ!
Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı

Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar, adeta sosyal medyayı salladı.

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