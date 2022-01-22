Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olan Başak’a bakın pozlarına beğeni yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. İddiaları doğrulayan Dizer, "Çok heyecanlı ve mutluyuz" demişti. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Başak Dizer'in karnı burnunda o pozları...
22.01.2022 18:48
- Son Güncelleme: 22.01.2022 18:48
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.