60 kilo vermişti! Annemizi Saklarken'in hırslı Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Nereden nereye...’
O Hayat Benim dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan Yeşim Ceren Bozoğlu, kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olmuş ve 58 kiloya kadar düşmüştü. Son olarak başrolünü Kutsi ile Hande Doğandemir'in üstlendiği Annemizi Saklarken dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bozoğlu, oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de sık sık beğeni topladı. Yeni imajıyla da tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen Bozoğlu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o paylaşımı...
'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan Yeşim Ceren Bozoğlu, 2016 yılından 110 kiloya çıkınca ameliyat oldu ve 3 yılda 58 kilo vererek 52'ye düşmüştü.
Bir kanalda yayınlanan programına konuşarak başından geçen zor günleri anlatan oyuncu, şunları söylemişti: "Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu ama gururum çoktu.
"SIFIR NOKTASINI GÖRDÜM"
Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı. Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım. Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım. Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp 'Şükürler olsun' diyorum"