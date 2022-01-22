60 kilo vermişti! Annemizi Saklarken’in hırslı Füsun’u Yeşim Ceren Bozoğlu göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Nereden nereye...’

Bir kanalda yayınlanan programına konuşarak başından geçen zor günleri anlatan oyuncu, şunları söylemişti: "Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu ama gururum çoktu.