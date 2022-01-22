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Haberler Magazin Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez kırmızılar içinde paylaştı ilk beğeni Burcu Biricik’ten geldi! Sütyensiz pozları çok konuşuldu

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez kırmızılar içinde paylaştı ilk beğeni Burcu Biricik’ten geldi! Sütyensiz pozları çok konuşuldu

Başrollerini Simay Barlas ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez'in adı geçen günlerde Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sönmez, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sütyensiz giydiği derin göğüs dekolteli kırmızı kıyafeti ile poz veren ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşıma ilk beğeni Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten geldi. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...

22.01.2022 19:18 - Son Güncelleme: 22.01.2022 19:18
Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kırmızılar içinde paylaştı ilk beğeni Burcu Biricik’ten geldi! Sütyensiz pozları çok konuşuldu

Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kırmızılar içinde paylaştı ilk beğeni Burcu Biricik’ten geldi! Sütyensiz pozları çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sütyensiz giydiği derin göğüs dekolteli kırmızı kıyafeti ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kırmızılar içinde paylaştı ilk beğeni Burcu Biricik’ten geldi! Sütyensiz pozları çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kırmızılar içinde paylaştı ilk beğeni Burcu Biricik’ten geldi! Sütyensiz pozları çok konuşuldu

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik de meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmayarak ilk beğenenlerden biri oldu.

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kırmızılar içinde paylaştı ilk beğeni Burcu Biricik’ten geldi! Sütyensiz pozları çok konuşuldu

İşte Damla Sönmez'in sosyal medyada çok konuşulan o pozları...

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