Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesinde güzellik genetik kız kardeşi abisine bin basıyor! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşleri
İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biri. Özel hayatını gözlerden çok çok uzak yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 kardeşi var. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile olan fotoğrafları ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını görenler, "genlere hayran kalmamak mümkün değil" yorumunda bulundu.
İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, peş peşe rol aldığı yapımlarla kariyer basamaklarını üçer beşer tırmandı. Şimdi ekranların aranan isimlerinden olan karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ülke sınırlarını aştı. Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen Kıvanç Tatlıtuğ'u sosyal medyada 3.6 mlyon kişi takip ediyor.
Yakışıklılığı ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ hayranları oyuncunun kız kardeşi ile paylaşımını görünce beğeni yağdırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle hayran bıraktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında 4 kardeşi var. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'ın kardeşi Melisa Tatlıtuğ...