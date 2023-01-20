Film setindeki kaza için “kasıtsız adam öldürme”yle suçlanacak! ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin 18 aya kadar hapis cezası alabilir...

Yasalar, bu suçun silahla işlenmesi durumunda zorunlu 5 yıl hapisle sonuçlanabilecek bir hükmü de içeriyor.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

Kazadan sonra soruşturmaya ve davalara konu olan Baldwin, Ekim 2022'de, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022'de açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.