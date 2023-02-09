Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" Deprem felaketinin başından bu yana sessiz kalan Kıvanç meğer...
Türkiye depremzedeler için seferber oldu... Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası vatandaşlar seferber oldu. Dört bir yandan gerek maddi gerekse malzeme yardımı 10 ile ulaştırılırken, magazin dünyasının ünlü isimleri de kolları sıvadı. Onlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Meslektaşları gibi sosyal medya üzerinden ilerlemek yerine, sessiz bir şekilde yardım elini uzatan Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez bir açıklama yaptı. İşte haberin detayları.
09.02.2023 15:34 - Son Güncelleme: 09.02.2023 15:34
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem felaketi sonrası yardım çalışmaları canla başla devam ediyor. Özellikle magazin dünyasının ünlü isimleri de kolları sıvadı. Kimileri sosyal medyadan da çağrılarda bulunurken Kıvanç Tatlıtuğ gibi bazı ünlü isimler de sessiz sakin yardım çalışmalarını yürütüyor.