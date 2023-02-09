Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: "Yanıltıcı bilgiler atmayın"
Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara sosyal medya üzerinden isyan etti. Ünlü oyuncu Alper Kul, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından soluğu bölgede aldı. Kurtarma ekipleriyle canla başla mücadele veren vatandaşlar arasında yer alan ünlü oyuncu Alper Kul, Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili gelen yanıltıcı ihbarlara işte böyle isyan etti.
09.02.2023 16:11 - Son Güncelleme: 09.02.2023 16:17
"YANILTICI BİLGİLER ATMAYIN"
Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara ise isyan etti.
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
FAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.