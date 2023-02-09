Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: "Yanıltıcı bilgiler atmayın"

"Güzel haberler de geliyor. Neredeyse hemen hemen her enkazın başında bir arama kurtarma ekibi çalışıyor. Çok güzel haberler de geliyor, az önce bu arkadan bir baba ve kızı kurtarıldı. Hala bakın kaçıncı gün ama umudumuzu yitirmeyelim, herkes çalışıyor. İnşallah bu yaraları da atlatacağız."