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Haberler Magazin Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: "Yanıltıcı bilgiler atmayın"

Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: "Yanıltıcı bilgiler atmayın"

Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara sosyal medya üzerinden isyan etti. Ünlü oyuncu Alper Kul, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından soluğu bölgede aldı. Kurtarma ekipleriyle canla başla mücadele veren vatandaşlar arasında yer alan ünlü oyuncu Alper Kul, Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili gelen yanıltıcı ihbarlara işte böyle isyan etti.

09.02.2023 16:11 - Son Güncelleme: 09.02.2023 16:17
Alper Kul deprem bölgesinde! Güzel haberler de geliyor dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın

"YANILTICI BİLGİLER ATMAYIN"

Alper Kul deprem bölgesinde! "Güzel haberler de geliyor" dedi sahte çağrılara ise isyan etti.

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Alper Kul deprem bölgesinde! Güzel haberler de geliyor dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Alper Kul deprem bölgesinde! Güzel haberler de geliyor dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın

FAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.

Alper Kul deprem bölgesinde! Güzel haberler de geliyor dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın

Türkiye'yi hüzne boğan yıkıcı depremin ardından afet bölgesinde çalışan Alper Kul, Instagram hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Alper Kul deprem bölgesinde! Güzel haberler de geliyor dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın

"Güzel haberler de geliyor. Neredeyse hemen hemen her enkazın başında bir arama kurtarma ekibi çalışıyor. Çok güzel haberler de geliyor, az önce bu arkadan bir baba ve kızı kurtarıldı. Hala bakın kaçıncı gün ama umudumuzu yitirmeyelim, herkes çalışıyor. İnşallah bu yaraları da atlatacağız."

Alper Kul deprem bölgesinde! Güzel haberler de geliyor dedi sahte çağrılara böyle isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın

Kul ayrıca "Gelen ihbarları değerlendirmeye çalışıyorlar ama çoğu aldatmaya yönelik oluyor. Lütfen yanıltıcı bilgiler atmayın." diyerek sitem etti.

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