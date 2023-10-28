Kıvanç Tatlıtuğ'dan bombalar "Başak'ı çok sevmek yetmedi" Eşi Başak Dizer'in çıplak sahneden rahatsız olduğu iddia ediliyordu

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğulları Kurt Efe ile sık sık gündeme gelen Tatlıtuğ, önceki gün bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.
Önceki gün bir derginin sorularını yanıtlayan Tatlıtup, çarpıcı itiraflarda bulundu.
Bir dergiye röportaj veren Kıvanç Tatlıtuğ eşine olan aşkını anlattı.