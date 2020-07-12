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Defne Samyeli'den derin göğüs dekolteli siyah elbiseli poz! '48 yaşında ama hala gençliğindeki gibi...'

Cem Yılmaz'ın eski aşkı Defne Samyeli, Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evlilik haberi beklerken bir anda ayrılık haberleri ile gündemde yer alan Defne Samyeli - Cem Yılmaz aşkının ardından, Yılmaz'ın Samyeli'yi Serenay Sarıkaya için terk ettiği iddia edilmişti. Defne Samyeli ise bu iddiaları kabul eder nitelikte yaptığı açıklama ile herkesi şoke etmişti. "Bilmiyormuşum, görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Konduramamıştım." diyen Samyeli, 1 Temmuz'da 48. yaş gününü kutladı. Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Serenay Sarıkaya ile her fırsatta sosyal medyada kıyaslanan Defne Samyeli, siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Samyeli'nin pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

12.07.2020 16:02 - Son Güncelleme: 12.07.2020 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





