Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı "Daha tatlı bir şey gördünüz mü?"
Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in 9 aylık bebekleri Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez bu kadar net... Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe'yi de yine bu mottoyla büyütüyorlar. Ara sıra uzaktan da olsa görüntülenen Kurt Efe 1 yaşında. Kendisi hala yüzünü göstermese de anne Başak Dizer oğlunun doğum günü pastasını paylaştı. İşte detaylar...
21.04.2023 12:45 - Son Güncelleme: 21.04.2023 12:45
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.
Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Instagram'dan "Kapanış, son, bitti, finito, bye" notuyla bu kareleri paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde.