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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı "Daha tatlı bir şey gördünüz mü?"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı "Daha tatlı bir şey gördünüz mü?"

Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in 9 aylık bebekleri Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez bu kadar net... Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe'yi de yine bu mottoyla büyütüyorlar. Ara sıra uzaktan da olsa görüntülenen Kurt Efe 1 yaşında. Kendisi hala yüzünü göstermese de anne Başak Dizer oğlunun doğum günü pastasını paylaştı. İşte detaylar...

21.04.2023 12:45 - Son Güncelleme: 21.04.2023 12:45
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı Daha tatlı bir şey gördünüz mü?

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı Daha tatlı bir şey gördünüz mü?

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı Daha tatlı bir şey gördünüz mü?

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı Daha tatlı bir şey gördünüz mü?

Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe 1 yaşında! Kendisi henüz ortada yok ama annesi pastasını paylaştı Daha tatlı bir şey gördünüz mü?

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Instagram'dan "Kapanış, son, bitti, finito, bye" notuyla bu kareleri paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde.

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