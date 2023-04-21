68'lik Gülşen Bubikoğlu'ndan nostalji rüzgarı! Yeşilçam güzelinin son hali şoke etti! Görenin nutku tutuldu "Böyle yaşlanmak mı olur"
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve ardından sinema ile tanışan Gülşen Bubikoğlu, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Hem güzelliği hem de performansıyla Yeşilçam'ın vazgeçilmezleri arasına giren oyuncu, özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile çektiği filmlerle hafızalara kazındı. Yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, nostaljik bir paylaşımda bulunarak eski halini yayınladı. Bunun üzerine Bubikoğlu'nun son hali de merak edildi. Oyuncunun son halini görenler ise "Böyle yaşlanmak mı olur" yorumunu yaptı. İşte Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
21.04.2023 13:26 - Son Güncelleme: 21.04.2023 13:28
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katılan ve dereceye giren Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı tümden değişti.
Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan oyuncu, sinemayla tanıştı ve adını Yeşilçam'a altın harflerle yazdırdı.
Kariyerine Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan oyuncu, özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile çektiği filmlerle hafızalara kazındı.