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Haberler Magazin Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz, performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı kariyeriyle sık sık gündem olan oyuncu, bu kez eşiyle adından söz ettirdi. Yılmaz'ın 10 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Boncuk Yılmaz hangi oyuncuyla evliymiş...

takvim.com.tr
21.04.2023 12:44 - Son Güncelleme: 21.04.2023 12:44
Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz, performansıyla büyük beğeni topladı.

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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Sergilediği başarılı oyunculukla sık sık adından söz ettiren Yılmaz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Ünlü oyuncunun aşk hayatı merak edildi ve "Boncuk Yılmaz kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Yılmaz'ın 10 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

İşte başta Boncuk Yılmaz olmak üzere ünlü isimlerine eşleri ve sevgilileri...

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