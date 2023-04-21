Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın sır gibi sakladığı 10 yıllık eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz, performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı kariyeriyle sık sık gündem olan oyuncu, bu kez eşiyle adından söz ettirdi. Yılmaz'ın 10 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Boncuk Yılmaz hangi oyuncuyla evliymiş...
21.04.2023 12:44 - Son Güncelleme: 21.04.2023 12:44
Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz, performansıyla büyük beğeni topladı.