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Haberler Magazin Tuğba Ekinci 'doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: "Neydi bu şimdi"

Tuğba Ekinci 'doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: "Neydi bu şimdi"

Tuğba Ekinci 'doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medyada Ekinciye, "Neydi bu şimdi" , "Amaç ne?" , "Ne yapacağınızı şaşırdınız" yorumları geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla şaşkına çeviren Tuğba Ekinci Instagram pozlarıyla bir kez daha şoke etti. Gece eğlencesine çıkan Ekinci, yolda giderken arabada çektiği video ile herkesi şaşkına çevirdi.

16.11.2022 09:11 - Son Güncelleme: 16.11.2022 09:15
Tuğba Ekinci ’doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: Neydi bu şimdi

"NEYDİ BU ŞİMDİ"

Tuğba Ekinci 'doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medyada o anlar "Neydi bu şimdi" yorumlarıyla tepki çekti.

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Tuğba Ekinci ’doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: Neydi bu şimdi

Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci birkaç gün önce sahne öncesi paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Tuğba Ekinci ’doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: Neydi bu şimdi

Sahne kostümüyle dikkat çeken Tuğba Ekinci bu sefer kendine sansür uyguladı.

Tuğba Ekinci ’doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: Neydi bu şimdi

Daha önce de poposunu paylaşan Ekinci bu sefer arkasını dönüp verdiği pozu emojiyle sansürledi. Üstelik bu kez sosyal medya kullanıcı yorumlarını da kapattı.

Tuğba Ekinci ’doğru meme’ deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: Neydi bu şimdi

Arkadaşlarıyla gece eğlenmeye çıkan ve buradan sık sık paylaşım yapan Ekinci, arabada giderken çektiği video ile şaşkına çevirdi. Arabada gömleğinin önünü açarak iç çamaşırını ve göğsünü ortaya çıkaran Ekinci, yaptığı paylaşıma muzip bir şarkı eklemeyi de ihmal etmedi.

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