Tuğba Ekinci 'doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medya: "Neydi bu şimdi"
Tuğba Ekinci 'doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medyada Ekinciye, "Neydi bu şimdi" , "Amaç ne?" , "Ne yapacağınızı şaşırdınız" yorumları geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla şaşkına çeviren Tuğba Ekinci Instagram pozlarıyla bir kez daha şoke etti. Gece eğlencesine çıkan Ekinci, yolda giderken arabada çektiği video ile herkesi şaşkına çevirdi.
16.11.2022 09:11 - Son Güncelleme: 16.11.2022 09:15
"NEYDİ BU ŞİMDİ"
Tuğba Ekinci 'doğru meme' deyip paylaştığı fotoğrafla olay olmuştu! Bu kez arabada gömleğini açıp göğsünü gösterdi sosyal medyada o anlar "Neydi bu şimdi" yorumlarıyla tepki çekti.
Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci birkaç gün önce sahne öncesi paylaşımıyla gündeme gelmişti.