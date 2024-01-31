Rafet El Roman'dan estetik tepkisi "Kurgu montaj fake hiç operasyon olmadım" Botoksla yüzü gözü şişen Rafet El Roman...

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti... Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren Rafet El Roman son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Daha önce "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyen El Roman sosyal medyanın diline düşmüştü. Basına yansıyan görüntüsü ile günlerdir magazin gündeminden düşmeyen 55 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada yorum yağan yüzündeki değişim hakkında konuştu.