Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın sarmaş dolaş karesi sonrası kazan kaynadı "Başak Dizer her gün sete gitmiş" Çağatay Ulusoy detayı
Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmiş ancak ikili iddiaları kati bir dille yalanlamıştı. Bir yandan da Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile olan dizisinin setinden gelen haberler ortalığı sallamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kareler gelen Kıvanç-Serenay ikilisi hakkında iddiaların ve detayların ardı arkası kesilmiyor.
18.01.2023 12:01 - Son Güncelleme: 18.01.2023 12:01
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya rol arkadaşı oldukları günden bu yana kazan kaynamaya devam ediyor.
Bilal Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle birlikte soluğu İzmir'de aldığını iddia etmişti. Özcan şu ifadeleri kullanmıştı: