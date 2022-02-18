Merve Boluğur'un o isim ile sarmaş dolaş kareleri ortaya çıktı açıklaması bakın ne oldu! Dans görüntüleriyle ortalığı sallamıştı...
Merve Boluğur'dan dans görüntülerinin ardından olay kare! O isim ile sarmaş dolaş yakalandı, açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde ilginç dansı ile adından söz ettiren Merve bu kez de o isim ile ortaya çıkan sarmaş dolaş görüntülerle herkesi şaşırttı. Aşk iddiaları hakkında Boluğur, bakın neler söyledi.
18.02.2022 09:16 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:22
Merve Boluğur'un o isim ile sarmaş dolaş kareleri ortaya çıktı açıklaması bakın ne oldu! Dans görüntüleriyle ortalığı sallamıştı Merve...
Boluğur'un görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Bir magazin programında konu olan Merve Boluğur'un dansının yayınlandığı sırada, maneviyata yönelen eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakaran çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Merve Boluğur kendisine yeni bir kariyer planı çizdi. Müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan güzel yıldız, albüm hazırlığına girdi. Bu süreçte de sık sık şarkıcı Emre Kaya'yla kamera yansıdı. İkili ile ilgili aşk dedikoduları çıkarken, Merve Boluğur "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunmuştu.