Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in sarmaş dolaş dansları sosyal medyayı yerinden oynattı "Ne zaman ya ne zaman!"

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Bir dijital platformda Beren Saat'le başrolünü paylaştığı filmin galasına güzel eşi Başak Dizer'le katılan Tatlıtuğ'un eşiyle sarmaş dolaş, romantik dansı bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.
Birbirlerine olan aşkını sık sık dile getiren çiftte Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:
"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."