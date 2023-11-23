7 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun sır gibi sakladığı kocası bakın kim çıktı! Meğer o isimle beraber...

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda yer alan Sibel Taşçıoğlu, Pembe karakteriyle izleyicilerin beğenisini topluyor. Hem oyunculuğu hem de özel hayatındaki sıra dışı detaylarla dikkat çeken usta isim, televizyon ekranlarında olduğu kadar gündemde de kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.