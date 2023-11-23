7 yılı devirmişler! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun sır gibi sakladığı kocası bakın kim çıktı! Meğer o isimle beraber...

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda yer alan Sibel Taşçıoğlu, Pembe karakteriyle izleyicilerin beğenisini topluyor. Hem oyunculuğu hem de özel hayatındaki sıra dışı detaylarla dikkat çeken usta isim, televizyon ekranlarında olduğu kadar gündemde de kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.
Başrollerini Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sıcak aile hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara geliyor.
Pembe Karakteriyle Sibel Taşçıoğlu: Başarının İncisi!
Dizide muhafazakar bir ailenin annesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her hafta dikkat çeken oyunculuk yeteneği ve karakterin derinliğiyle izleyicileri etkisi altına alan Taşçıoğlu, özel hayatındaki sıra dışı aile bağlantısıyla da gündeme geliyor.