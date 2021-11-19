Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı yakın kaynak ele verdi! Babaanne Tatlıtuğ heyecandan konuşamadı
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı! Ünlü çifte yakın kaynak herkesin merak ettiği Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında stilist Başak Dizer ile dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor. Son günlerde magazin gündeminin çok konuşulan olayı haline gelen Başak Dizer'in hamilelik haberinin ardından bir magazin programına bağlanan Nurten Tatlıtuğ 'babaanne olma heyecanı' ile dikkat çekti.
YAKIN KAYNAK ELE VERDİ!
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı, babaanne Tatlıtuğ heyecandan konuşamadı... Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde üç aylık hamile olduğu ileri sürüldü. Hakkında çıkan hamilelik haberleri hakkında ünlü stil danışmanı, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı.
"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"
Güzel haberin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, '2. Sayfa' programına telefonla bağlanmıştı. Anne Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansımıştı.
"Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum."
"İSMİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİK"
Kıvanç Tatlıtuğ ise dün akşam Beyoğlu'nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuştu.