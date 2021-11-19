Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor... Pınar Altuğ yaş alsa da yaşlanmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ Instagram pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.