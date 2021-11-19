Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor...
Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor... Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile sık sık fotoğraflar paylaşan ve sosyal medya gündeminde yer alan Pınar Altuğ Instagram'dan spor yaparkenki hallerini yayınladı. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren Pınar Altuğ'un spor tulumuyla yaptığı spor anları magazin gündemine bomba gibi düştü.
19.11.2021 12:47
- Son Güncelleme: 19.11.2021 12:47
Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor... Pınar Altuğ yaş alsa da yaşlanmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ Instagram pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.