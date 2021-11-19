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Haberler Magazin Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor...

Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor...

Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor... Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile sık sık fotoğraflar paylaşan ve sosyal medya gündeminde yer alan Pınar Altuğ Instagram'dan spor yaparkenki hallerini yayınladı. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren Pınar Altuğ'un spor tulumuyla yaptığı spor anları magazin gündemine bomba gibi düştü.

19.11.2021 12:47 - Son Güncelleme: 19.11.2021 12:47
Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar’ın fit halinin sırrı düzenli spor...

Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar'ın fit halinin sırrı düzenli spor... Pınar Altuğ yaş alsa da yaşlanmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ Instagram pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.

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Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar’ın fit halinin sırrı düzenli spor...

Sık sık düzenli spor yapan Pınar düzgün fiziği ile gündemde.

Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar’ın fit halinin sırrı düzenli spor...

İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor yaparkenki halleri...

Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar’ın fit halinin sırrı düzenli spor...

BU SIRALAR ÜNLÜLER ARASINDA SPOR POZLARI ÇOK MODA

JENNIFER LOPEZ

17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü!

Pınar Altuğ streç tulum giydi spor yaptı o görüntü ortalığı yıktı geçti! Yaş almayan Pınar’ın fit halinin sırrı düzenli spor...

Fiziğiyle genç kızlara biile taş çıkaran Jennifer Lopez'in antrenörü, dünyaca ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı. Lopez'in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım'da bir dergiye verdiği röportajda, 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsetti.

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