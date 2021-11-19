Nesrin Cavadzade'den öpüşme yasağı! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığındaki Nesrin ağırlığını koydu
Nesrin Cavadzade öpüşme yasağı koydu! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığındaki Nesrin ağırlığını koydu. ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gökhan Alkan, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavadzade ile geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik yolunda ilk adımı attı, nişanlandı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelerle sık sık dikkat çeken ikiliden Nesrin Cavadzade'nin n,şanlısı Gökhan Alkan'a 'öpüşme yasağı' koyduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...
NESRİN AĞIRLIĞINI KOYDU!
Nesrin Cavadzade'den öpüşme yasağı! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığındaki Nesrin ağırlığını koydu...
Nesrin Cavadzade'nin, 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı ve şimdilerde evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyor.
Son bölümlerde 'Ferit' karakterini canlandıran Gökhan Alkan ile dizinin 'Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in öpüşme sahnesinin olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.
Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde 'Kalp Yarası'nın çekilerinin gerçekleştiği Antakya'ya giderek, hem seti ziyaret etmiş hem de şehri gezmişti. Oyuncu çiftin ilişkisi Kasım 2020'de ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmışlardı. Ancak kısa süre önce ikili hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı.