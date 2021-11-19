Nesrin Cavadzade'den öpüşme yasağı! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığındaki Nesrin ağırlığını koydu...

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde 'Kalp Yarası'nın çekilerinin gerçekleştiği Antakya'ya giderek, hem seti ziyaret etmiş hem de şehri gezmişti. Oyuncu çiftin ilişkisi Kasım 2020'de ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmışlardı. Ancak kısa süre önce ikili hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı.