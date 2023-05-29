Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! "Ne olmuş öyle?" Ebru Şancı Öztürk: "Toplaması lazım..."

Çağla Şıkel'in yüzünde şişlik, boynunda ise sarkma olduğunu belirten magazin yorumcuları ünlü modelin estetik yaptırdığını ileri sürdü. Ebru Şancı Öztürk, "Çağla'nın normalde yüzü kemikli, uzun zaman önce galiba dolgu yaptırmış. Çünkü haftanın 4 günü çok profesyonel şekilde spor yapan bir kadın, incecik bir kadın. Ama şuraları bir şiş şiş. Bak bir de boynuna bakın. Yüzünü gerdiriyorlar boynunu gerdirmiyorlar. Genel olarak yapılan en büyük hata." dedi.