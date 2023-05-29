Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! "Ne olmuş öyle?" Ebru Şancı Öztürk: "Toplaması lazım..."
Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü, herkes aynı noktaya kilitlendi! Çağla Şıkel'i görenleri "Ne olmuş öyle" yorumları yapıyor. Haftanın 4 günü profesyonel bir şekilde spor yapan iki çocuk annesi Çağla Şıkel son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Çağla Şıkel'in yüzü dikkatlerden kaçmazken, Ebru Şancı Öztürk "Bir de boynuna bakın" diyerek Şıkel'in yüzüne dolgu yaptırdığını iddia etti.
29.05.2023 13:45 - Son Güncelleme: 29.05.2023 14:22
Çağla Şıkel'in yüzünde şişlik, boynunda ise sarkma olduğunu belirten magazin yorumcuları ünlü modelin estetik yaptırdığını ileri sürdü. Ebru Şancı Öztürk, "Çağla'nın normalde yüzü kemikli, uzun zaman önce galiba dolgu yaptırmış. Çünkü haftanın 4 günü çok profesyonel şekilde spor yapan bir kadın, incecik bir kadın. Ama şuraları bir şiş şiş. Bak bir de boynuna bakın. Yüzünü gerdiriyorlar boynunu gerdirmiyorlar. Genel olarak yapılan en büyük hata." dedi.