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Haberler Magazin Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! "Ne olmuş öyle?" Ebru Şancı Öztürk: "Toplaması lazım..."

Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! "Ne olmuş öyle?" Ebru Şancı Öztürk: "Toplaması lazım..."

Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü, herkes aynı noktaya kilitlendi! Çağla Şıkel'i görenleri "Ne olmuş öyle" yorumları yapıyor. Haftanın 4 günü profesyonel bir şekilde spor yapan iki çocuk annesi Çağla Şıkel son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Çağla Şıkel'in yüzü dikkatlerden kaçmazken, Ebru Şancı Öztürk "Bir de boynuna bakın" diyerek Şıkel'in yüzüne dolgu yaptırdığını iddia etti.

29.05.2023 13:45 - Son Güncelleme: 29.05.2023 14:22
Çağla Şıkel’in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! Ne olmuş öyle? Ebru Şancı Öztürk: Toplaması lazım...

"NE OLMUŞ ÖYLE?"

Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü, herkes aynı noktaya kilitlendi! Bir magazin programında Çağla Şıkel'in yüzü hakkında yapılan yorumlar gündem oldu.

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Çağla Şıkel’in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! Ne olmuş öyle? Ebru Şancı Öztürk: Toplaması lazım...

Son dönemde avukat Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel son haliyle adından söz ettirdi bu kez de.

Çağla Şıkel’in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! Ne olmuş öyle? Ebru Şancı Öztürk: Toplaması lazım...

Bir magazin programında Çağla Şıkel'in yüzündeki değişime dikkat çekildi.

Çağla Şıkel’in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! Ne olmuş öyle? Ebru Şancı Öztürk: Toplaması lazım...

Çağla Şıkel'in yüzünde şişlik, boynunda ise sarkma olduğunu belirten magazin yorumcuları ünlü modelin estetik yaptırdığını ileri sürdü. Ebru Şancı Öztürk, "Çağla'nın normalde yüzü kemikli, uzun zaman önce galiba dolgu yaptırmış. Çünkü haftanın 4 günü çok profesyonel şekilde spor yapan bir kadın, incecik bir kadın. Ama şuraları bir şiş şiş. Bak bir de boynuna bakın. Yüzünü gerdiriyorlar boynunu gerdirmiyorlar. Genel olarak yapılan en büyük hata." dedi.

Çağla Şıkel’in yüzünü görenler şaşkına döndü herkes aynı noktaya kilitlendi! Ne olmuş öyle? Ebru Şancı Öztürk: Toplaması lazım...

İki çocuk annesi Çağla Şıkel sporu hayatının bir parçası haline getirenlerden.

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