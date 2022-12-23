Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e öyle bir şey yazdı ki... Sosyal medyada aşka geldi ortalık yıkıldı ilk yorum Pınar Altuğ'dan!
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e öyle bir şey yazdı ki... Sosyal medyada aşka geldi ortalık yıkıldı ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Gerek oyunculuğu gerekse yakışıklılığı ile pek çok kişinin hayranlığını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına yazdığı mesajla gündeme bomba gibi düştü. Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile paylaştığı fotoğraflarla da geçtiğimiz günlerde adından söz ettirmişti...
23.12.2022 09:36 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:53
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e öyle bir şey yazdı ki... Sosyal medyada aşka geldi ortalık yıkıldı, o karelere ilk yorum Pınar Altuğ'dan!
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.
Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.