Vav TV İzle
Haberler Magazin Kısmetse Olur Furkan "Bu kadın eskort!" deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış "Bu insanları ekrana çıkarıyorlar"

Kısmetse Olur Furkan "Bu kadın eskort!" deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış "Bu insanları ekrana çıkarıyorlar"

5 yıl sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur başladığı günden bu yana skandallarla gündeme geliyor. Önce photoshop skandalı sonrasında Tolga Kandemir'in cinsel içerikli paylaşımları derken bu kez de, yarışmaya yeni katılan Furkan Can Ağca hakkında eski sevgilisini darp ettiği sonrasında çıplak fotoğraflarını yayınladığı haberi gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

24.12.2022 09:44 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:45
Kısmetse Olur Furkan Bu kadın eskort! deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış Bu insanları ekrana çıkarıyorlar

İlk haftayı geride bırakan Kısmetse Olur'da geçtiğimiz gün eleme heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz haftanın favori adayları Oğulcan ve Şeydanur olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur Furkan Bu kadın eskort! deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış Bu insanları ekrana çıkarıyorlar

Erkeklerde 6 oyla Kaan ve kadınlarda 5 oyla Simge eleme adayı olmuştu.

Kadını darp, çıplak fotoğraflarla şantaj...Kısmetse Olur yarışmacısı fena ifşalandı

Kısmetse Olur Furkan Bu kadın eskort! deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış Bu insanları ekrana çıkarıyorlar

Haftanın ödülü 15 Bin TL'yi Şeydanur kazandığı için evini korumuştu ve Böylelikle Kaan Kısmetse Olur evine veda etmişti.

Kısmetse Olur Furkan Bu kadın eskort! deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış Bu insanları ekrana çıkarıyorlar

Kaan'ın elenmesiyle birlikte de Kısmetse Olur'a Furkan Can Ağca dahil oldu.

Kısmetse Olur Furkan Bu kadın eskort! deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış Bu insanları ekrana çıkarıyorlar

Furkan Can Ağca'nın tavırları dikkat çekmişti.

SON DAKİKA