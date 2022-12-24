Kısmetse Olur Furkan "Bu kadın eskort!" deyip sevgilisini darp edip çıplak fotoğraflarını elden ele yaymış "Bu insanları ekrana çıkarıyorlar"
5 yıl sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur başladığı günden bu yana skandallarla gündeme geliyor. Önce photoshop skandalı sonrasında Tolga Kandemir'in cinsel içerikli paylaşımları derken bu kez de, yarışmaya yeni katılan Furkan Can Ağca hakkında eski sevgilisini darp ettiği sonrasında çıplak fotoğraflarını yayınladığı haberi gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
24.12.2022 09:44 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:45
İlk haftayı geride bırakan Kısmetse Olur'da geçtiğimiz gün eleme heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz haftanın favori adayları Oğulcan ve Şeydanur olmuştu.
Erkeklerde 6 oyla Kaan ve kadınlarda 5 oyla Simge eleme adayı olmuştu.
Kadını darp, çıplak fotoğraflarla şantaj...Kısmetse Olur yarışmacısı fena ifşalandı
Haftanın ödülü 15 Bin TL'yi Şeydanur kazandığı için evini korumuştu ve Böylelikle Kaan Kısmetse Olur evine veda etmişti.