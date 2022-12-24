Kısmetse Olur Aybüke'nin estetiksiz hali ifşalandı herkes Hande Erçel sandı 'Karşınızda Aybüke Erçel' Aybüke Çangal'ın eski hali...
5 yıl aradan sonra geri dönen Kısmetse Olur sosyal medya çok konuşuluyor. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali tıpkı Hande Erçel. İşte haberin detayları...
24.12.2022 09:45 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:46
5 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur programı, yeni bölümleriyle YouTube'da milyonlarca izlenme oranlarına ulaşıyor.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle YouTube'ta seyirciyle buluşan programın birbirinden ilginç karakter özellikleri olan yarışmacıları da dikkat çekiyor.
Şimdi ise Kısmetse Olur evinin favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı.