8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin lüks evi hayran bıraktı! İşte 2 çocuğuyla yaşadığı zevkle döşenmiş evi...

2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile geçen aylarda boşanan Ceyda Düvenci, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Düvenci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi ve evinden, sokaktan, aracından kareler yayınladı. Bunun üzerine Düvenci'nin iki çocuğuyla yaşadığı ev merak edildi. Oyuncunun zevkle döşenmiş lüks evini görenler ise hayran kaldı.