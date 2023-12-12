8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin lüks evi hayran bıraktı! İşte 2 çocuğuyla yaşadığı zevkle döşenmiş evi...

2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile geçen aylarda boşanan Ceyda Düvenci, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Düvenci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi ve evinden, sokaktan, aracından kareler yayınladı. Bunun üzerine Düvenci'nin iki çocuğuyla yaşadığı ev merak edildi. Oyuncunun zevkle döşenmiş lüks evini görenler ise hayran kaldı.
2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015'te dünyaevine girdi.
Ali adında bir oğulları olan ve geçen aylarda 8 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, boşanma sonrası yaptıkları göndermeli paylaşımlarla sık sık gündem oldu.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci, son olarak sosyal medya hesabında evinden, sokaktan, aracından fotoğraflar yayınladı.