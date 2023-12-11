"Kıvanç Tatlıtuğ çökmüş Beren Saat bitmiş çok kötü" Yeliz Yeşilmen topa tuttu bu sözleri çadırı fena karıştırdı "Fıkra bu kadar"

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde Hande Sarıoğlu ve Hande Erçel'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Yeşilmen, bu kez Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i hedef aldı. Bir canlı yayına katılan Yeşilmen Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u çok sert bir dille eleştirdil. İşte detaylar...
Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Daha önce Hande Sarıoğlu ile Hande Erçel hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Yeşilmen bu kez Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i hedef aldı.
Aşk-ı Memnu'da Bihter - Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 14 yıl sonra aynı filmde rol aldı. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin efsane çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul İçin Son Çağrı filminde buluştu.
Son olarak 2. Sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u topa tuttu.