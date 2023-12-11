"Kıvanç Tatlıtuğ çökmüş Beren Saat bitmiş çok kötü" Yeliz Yeşilmen topa tuttu bu sözleri çadırı fena karıştırdı "Fıkra bu kadar"

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde Hande Sarıoğlu ve Hande Erçel'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Yeşilmen, bu kez Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i hedef aldı. Bir canlı yayına katılan Yeşilmen Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u çok sert bir dille eleştirdil. İşte detaylar...