9 yıldır komada! Nilgün Belgün’den duygu yüklü Kenan Işık itirafı: “Yazıyı kulis odama girince gördüm” Meğer 1995 yılında...

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ile hafızalara kazınan Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. O günden bu yana komada yaşam mücadelesi veren usta oyuncu, meslektaşı Nilgün Belgün'ün paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Belgün, 1995 yılına ait bir kareyi yayınlayarak Kenan Işık ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. "Yazıyı kulis odama girince gördüm" diyen Belgün, Işık ile başından geçen bir anısını anlattı. İşte o paylaşım...
ATV'nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirdi.
O günden itibaren Kenan Işık, komada yaşam mücadelesi verdi. 9 yıldır komada olan ünlü sunucu, meslektaşı Nilgün Belgün'ün paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Belgün, Kenan Işık ile eski bir karesini yayınlayarak takipçilerini 1995 senesine götürdü.