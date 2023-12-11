9 yıldır komada! Nilgün Belgün’den duygu yüklü Kenan Işık itirafı: “Yazıyı kulis odama girince gördüm” Meğer 1995 yılında...

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ile hafızalara kazınan Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. O günden bu yana komada yaşam mücadelesi veren usta oyuncu, meslektaşı Nilgün Belgün'ün paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Belgün, 1995 yılına ait bir kareyi yayınlayarak Kenan Işık ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. "Yazıyı kulis odama girince gördüm" diyen Belgün, Işık ile başından geçen bir anısını anlattı. İşte o paylaşım...