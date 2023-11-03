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Kıvanç Tatlıtuğ bakın bu kez gözünü neye dikti! "Uzun zamandır ilgimi çeken bir şey var" Eşi Başak Dizer'e aşkıyla gündem olmuştu

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğulları Kurt Efe ile sık sık gündeme gelen Tatlıtuğ bu kez yeni hobisiyle gündemde. Yakışıklı oyuncu bakın radarına neyi aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:45 Güncelleme 03 Kasım 2023, 11:45
Kıvanç Tatlıtuğ bakın bu kez gözünü neye dikti! Uzun zamandır ilgimi çeken bir şey var Eşi Başak Dizer’e aşkıyla gündem olmuştu 1

2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ bakın bu kez gözünü neye dikti! Uzun zamandır ilgimi çeken bir şey var Eşi Başak Dizer’e aşkıyla gündem olmuştu 2

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Tatlıtuğ eşine olan aşkını sözlerle anlatmıştı:

Kıvanç Tatlıtuğ bakın bu kez gözünü neye dikti! Uzun zamandır ilgimi çeken bir şey var Eşi Başak Dizer’e aşkıyla gündem olmuştu 3

"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."

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